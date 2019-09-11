22 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام

شرع 22 أسيراً فلسطينياً في سجن "ريمون" التابع للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على تنصل الإدارة الإسرائيلية للسجن من اتفاق جرى الأسبوع المقبل لإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، لها أن إدارة المعتقل -وبمجرد إعلان الأسرى إضراب الدفعة الأولى منهم عن الطعام رفضاً لهذه الأجهزة المسرطنة- أدخلت قوات القمع إلى قسمي رقم /1،4/ وعمدت إلى نقل جميع الأسرى المضربين إلى عزل سجن "نفحة".

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وقالت الهيئة إن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" كانوا قد دخلوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام الاثنين الماضي استمر ليوم واحد وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة حيث عقدت جلسة حوار بين الإدارة وممثلي الأسرى. وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تعليق الإضراب مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى. لكن الإدارة عادت للمماطلة والتسويف.

ودانت الهيئة سياسة التعنت التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة. وطالبت بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضونها وفضح جرائم الاحتلال المرتبكة بحقهم والتي تخالف جميع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.