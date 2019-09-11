السعودية تدعو لاجتماع استثنائي لـ"التعاون الإسلامي" بشأن تصعيد نتنياهو في الضفة

بطلب من المملكة العربية السعودية، ستعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم 15 سبتمبر الجاري، اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية في مقر المنظمة في مدينة جدة، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير بشأن غور الأردن واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني للاحتلال، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الثلاثاء، عزمه "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

اقرأ أيضاً... الإمارات تستنكر بشدة تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية

وكان الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قد حمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين.

وطالب العثيمين، في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.