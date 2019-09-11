كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يروي ذكريات "مشكوك فيها" لحظة "11 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحديث والذكريات "المشكوك فيها" لحظة هجمات "11 سبتمبر".

قال ترامب خلال خطابه في الذكرى الـ18 لهجمات "11 سبتمبر" عام 2001: "كنت أشاهد قناة سي إن بي سي، عندما شاهدت اصطدام الطائرة الأولى بمركز التجارة العالمي".

وأردف "كنت أنظر من نافذة من مبنى في وسط مانهاتن يطل بصورة مباشرة على مركز التجارة العالمي، وشاهدت بعيني الطائرة الثانية وهي تدخل بسرعة هائلة في البرج الثاني".

واستطرد قائلا "حينما شاهدت تلك الطائرة، أدركت أن العالم سيتغير".

واستمر قائلا "بعد فترة وجيزة قررت النزول إلى المنطقة التي أصبحت فيما بعد جراوند زيرو (المسمى الذي أطلق على المنطقة التي كان فيها مركز التجارة العالمي)".

وأوضح قائلا: "وصلت إلى تلك المنطقة للاطمئنان على رجال كان يعملون معي، وكنت أحاول مساعدتهم بأية طريقة ممكنة، ولم نكن وحدنا كان معنا الكثير من الأبطال".

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن تلك الرواية، التي يذكرها ترامب، تم التشكيك فيها في أكثر من مرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريتشارد أليس، نائب رئيس متقاعد في إدارة المطافئ في نيويورك، كان متواجدا في موقع "جراوند زيرو"، شكك في تلك الرواية التي يذكرها ترامب.

وقال أليس "قضيت هناك عد أشهر بنفسي، وكنت أعلم الجميع، وكنت بالقرب من المكان الذي يتحدث عنه ترامب، ولم أشاهده أبدا".

وأردف: "أعتقد أنه كان مواطنا عاديا حينها، ولا أعرف نوع الدور الذي يمكن أن يلعبه بتواجده في موقع الكارثة في تلك اللحظة".

وشهدت احتفالية ذكرى 11 سبتمبر، بسط العلم الأمريكي على الحائط الغربي لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".