بين الإقالة والاستقالة.. 10 شخصيات أطاح بها ترامب منذ ولايته.. آخرها " بولتون"

بصفته رجل أعمال ذكي ومدير ذو كاريزما خاصة، قام ببناء وتجديد العديد من الفنادق والكازينوهات وأبراج المكاتب خلال مسيرته المهنية، فتراكمت قيمتها الصافية لتصل إلى المليارات.

وبغية توسيع آفاق طموحاته، دخل مجال السياسة الوطنية في أوائل العقد الأول من القرن الماضي، ووضع عينيه على المكتب الرئاسي. وكسياسي، كانت حياته المهنية مشوبة بمزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي، كما أنه تلقى الكثير من الانتقادات بسبب نمط حياته الباهظة وتعليقاته المثيرة للجدل بشأن المهاجرين من الدول الإسلامية.

على الرغم من الجدل الدائر حوله، فقد ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 باعتباره مرشحًا عن الحزب الجمهوري فهزم المرشح الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتصار مفاجئ.

دونالد ترامب هو أول شخص يتولى الرئاسة دون خدمة عسكرية أو حكومية سابقة، وبعمر السبعين يعد أيضًا أكبر شخص سنًا يتولى المنصب.

أقال دونالد ترامب، منذ ولايته 10 شخصيات مستقيلة من مناصبها، كان آخرها جون بولتون.. مستشار ترامب للأمن القومي.