كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين الإقالة والاستقالة.. 10 شخصيات أطاح بها ترامب منذ ولايته.. آخرها " بولتون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دونالد جون ترامب هو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، شغل منصبه منذ 20 كانون الثاني 2017. وبالإضافة إلى كونه سياسي، فهو رجل أعمال ناجح وشخصية ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية.
ولد ترامب 14 يونيو 1946 في مستشفى جامايكا بنيويورك، وهو ابن ملّاك عقارات ثري، ارتاد كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا قبل أن يتولى مسؤولية أعمال عائلته.
بصفته رجل أعمال ذكي ومدير ذو كاريزما خاصة، قام ببناء وتجديد العديد من الفنادق والكازينوهات وأبراج المكاتب خلال مسيرته المهنية، فتراكمت قيمتها الصافية لتصل إلى المليارات.
على الرغم من الجدل الدائر حوله، فقد ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 باعتباره مرشحًا عن الحزب الجمهوري فهزم المرشح الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتصار مفاجئ.
دونالد ترامب هو أول شخص يتولى الرئاسة دون خدمة عسكرية أو حكومية سابقة، وبعمر السبعين يعد أيضًا أكبر شخص سنًا يتولى المنصب.
أقال دونالد ترامب، منذ ولايته 10 شخصيات مستقيلة من مناصبها، كان آخرها جون بولتون.. مستشار ترامب للأمن القومي.
سالي ييتس.. القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 31 يناير 20017، القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي سالي ييتس، بعد أن أمرت المدعين في وزارة العدل بعدم تبني أوامر تنفيذية وقعها ترامب، بشأن منع رعايا دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة
وكانت ييتس قالت إنها ليست مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن الهجرة قانوني
مايكل فلين.. مستشار سابق للأمن القومي في البيت الأبيض
في 31 يناير 2017، أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا.
وأتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة.
وأفادت تقارير بأنه قد ضلل مسؤولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسي.
وقال فلين في رسالة استقالته، إنه قدم "ايجازا بمعلومات غير كاملة من دون قصد لنائب الرئيس المنتخب وآخرين بشأن اتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي".
الفيدرالي جيمس كومي.. مدير مكتب التحقيقات
أصدر المكتب البيضاوي في التاسع من مايو 2017 بياناً أبلغ فيه الرئيس دونالد ترامب أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر إعفائه من مهامه، وإقالته من منصبه".
وتأتي هذه المفاجأة بعد الكشف عن إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي.
جيمس كومي.. مدير إف بي آي
في قرار مفاجئ، أقال ترامب في التاسع من مايو 2017 مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بشكل "فوري"، واعتبر ترامب في رسالة وجهها لكومي أن الأخير غير قادر على "قيادة المكتب بشكل فعال".
ستيف بانون.. "المثير للجدل"
18 اغسطس 2017، غادر ستيف بانون اليميني المتطرف وكبير الاستراتيجيين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، البيت الأبيض وسط الضجة التي تحيط بالإدارة الأميركية بسبب تصريحات ترمب حول تجمع دعاة تفوق العرق الأبيض.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم ترمب في بيان "لقد اتفق كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون على أن اليوم سيكون آخر يوم لستيف".