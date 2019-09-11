كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: «11 سبتمبر» سيظل خالد في الذاكرة وشاهد على أعمال إرهابية زعزعت الأمن العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي اليمني "وضاح اليمن عبدالقادر" إن يوم الحادي عشر من سبتمبر سيظل خالد في الذاكرة الإنسانية ومتناقلاً عبر مختلف الأجيال كونه شهد أهم أعمال إرهابية زعزعت الأمن العالمي، ولفتت المجتمع الدولي نحو ظاهرة الإرهاب ، وتفشيها كوباء ممنهج ومنظم ويمتلك من الاستراتيجيات ما يمكنه أن يمثل تحدي حقيقي امام الأمن والاستقرار العالمي.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن اليوم وفي ذكرى الحادي عشر من سبتمبر نتذكر بإجلال أرواح الضحايا الذين سقطوا في تلك الهجمات الإرهابية وأيضا في بقية الحوادث الأرهابية في مختلف دول العالم لنصلي لأجلهم ونقول بصوت واحد معا في مواجهة الإرهاب.

وأشار بأن المملكة العربية السعودية اليوم تقود التحالف الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب وأيضا تقود التحالف العربي بمعية الإمارات الشقيقة لاستعادة الشرعية في اليمن ومواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية، ولهما دور كبير في استئصال تلك الجماعات عبر تطهير محافظتي حضرموت وأبين منها في العام ٢٠١٦ أي بعد عام واحد من انطلاق عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن.

وقال بأنهما متلزمتان مع بقية دول التحالف باستعادة الشرعية وايضا الاستعداد مواجهة الأخطار الناجمة عن الإرهاب المحتمل لداعش والقاعدة واستئصال اي نشاط لهما في أي مساحة جغرافية من اليمن بالتوازي مع عمليات مساندة الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي والذي يعد هو الآخر مواجهة للارهاب لما تمثله أيضا هذه الجماعة من خطر على الأمن المحلي اليمني والخليجي والإقليمي والدولي كونها مرتبطة بحزب الله الإرهابي وإيران إحدى دول الشر الراعية للإرهاب.

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وأوضح بأنه ليس بغريب موقف المملكة العربية السعودية والإمارات محاربتهما للإرهاب وهما اليوم يشكلان حجر زاوية في تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وأيضا سعيمها الدائم لدعم الأمن والاستقرار الدولي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن اليوم الأربعاء، رفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته ضمن الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضح ترامب: لا نسعى للدخول في نزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم.

وتم بسط علم أميركي على الحائط الغربي لمبنى وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، في الذكرى الثامنة عشرة للهجمات على الولايات المتحدة.