كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستدعي سفير ألمانيا بسبب احتجاجات "هونغ كونغ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استدعت الصين السفير الألماني في بكين رسمياً بسبب لقاء الناشط البارز في الحركة الاحتجاجية بهونغ كونغ، جوشوا وونغ، بساسة ألمان، خلال زيارته لألمانيا.
وقال السفير الصيني في ألمانيا، وو كين، اليوم الأربعاء أمام الصحافيين في برلين: "أعربنا عن استيائنا البالغ".
وأضاف كين أن هذه الحادثة، لقاء وونغ مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وساسة ألمان آخرين، ستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الحكومة الصينية حثت أكثر من مرة على منع لوونغ من دخول ألمانيا.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية ذكرت في وقت سابق اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، رداً على استفسار، أن السفير الألماني في بكين كان يجري محادثات في وزارة الخارجية الصينية.
ووصل وونغ إلى برلين مساء أول أمس الاثنين، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الألماني في حفل نظمته صحيفة "بيلد" الألمانية.
وطالب وونغ الحكومة الألمانية بإدانة واضحة لعنف الشرطة، وإساءة استخدام السلطة.
وقال وونغ اليوم الأربعاء أمام المؤتمر الصحافي الاتحادي في برلين، إن على ألمانيا أيضاً تعليق صادرات التسليح لشرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، وأضاف: "الأفعال تقول أكثر من الكلمات"، مشيراً إلى أن هذا العتاد يُستخدم ضد المتظاهرين.
ما وراء احتجاج الصين على المانيا
أعلنت في وقت سابق المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن بلادها قدمت احتجاجا إلى ألمانيا، بسبب سماحها للناشط السياسي جوشوا وونغ بدخول أراضيها وعقده لقاء مع وزير الخارجية.
وقالت تشونينغ في مؤتمر صحفي: "أعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد واحتجاجه الحازم لألمانيا، وذلك بسبب سماح ألمانيا لانفصالي من هونغ كونغ، يشارك في أنشطة انفصالية مناهضة للصين، بدخول أراضيها وكذلك بسبب التواصل العلني من وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مع شخص بهذه الصفة"، مشيرة إلى أن "الصين قدمت بالفعل لألمانيا ملاحظة حازمة بهذا الشأن".
وشددت مرة أخرى على أن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة لجمهورية الصين الشعبية، وأنه لا يحق لأي بلد التدخل فيها.
يشار إلى أنه عندما أطلق سراح جوشوا وونغ، وهو ناشط سياسي معروف، ومؤسس مشارك وأمين عام لـ"حزب ديموسستو"، بعد احتجازه لفترة قصيرة، ذهب على الفور إلى ألمانيا، وذكرت وسائل الإعلام الصينية أنه في مساء 9 سبتمبر، التقاه وزير الخارجية الألماني.
هذا وكانت وسائل إعلام رسمية في الصين، قد أفادت يوم الاثنين، بأن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق"، وذلك بعد يوم واحد من تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.
وبحسب وكالة رويترز، أفادت صحيفة "تشاينا ديلي"، بأن تجمع يوم الأحد في هونغ كونغ دليل على أن قوى خارجية تقف وراء الاحتجاجات التي بدأت في منتصف يونيو، ونبهت المتظاهرين إلى ضرورة أن "يكفوا عن اختبار صبر الحكومة المركزية".
واتهم المسؤولون الصينيون قوى خارجية بمحاولة إلحاق ضرر ببكين من خلال إثارة الفوضى في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون لا يحظى بشعبية كان سيسمح بمحاكمة المشتبه بهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بالصين.
وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحيانا تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونغ كونغ التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".
وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة أصبحت جزءا من الصين عام 1997، وفقا لمبدأ دولة واحدة ونظامان مختلفان، حيث تم إعطاء هونغ كونغ وضعا شبيها بالحكم الذاتي، المتضمن حرية في تسيير أعمالها المالية والاقتصادية.