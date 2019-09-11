كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستدعي سفير ألمانيا بسبب احتجاجات "هونغ كونغ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الصين السفير الألماني في بكين رسمياً بسبب لقاء الناشط البارز في الحركة الاحتجاجية بهونغ كونغ، جوشوا وونغ، بساسة ألمان، خلال زيارته لألمانيا.

وقال السفير الصيني في ألمانيا، وو كين، اليوم الأربعاء أمام الصحافيين في برلين: "أعربنا عن استيائنا البالغ".

وأضاف كين أن هذه الحادثة، لقاء وونغ مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وساسة ألمان آخرين، ستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الحكومة الصينية حثت أكثر من مرة على منع لوونغ من دخول ألمانيا.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية ذكرت في وقت سابق اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، رداً على استفسار، أن السفير الألماني في بكين كان يجري محادثات في وزارة الخارجية الصينية.

ووصل وونغ إلى برلين مساء أول أمس الاثنين، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الألماني في حفل نظمته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وطالب وونغ الحكومة الألمانية بإدانة واضحة لعنف الشرطة، وإساءة استخدام السلطة.

وقال وونغ اليوم الأربعاء أمام المؤتمر الصحافي الاتحادي في برلين، إن على ألمانيا أيضاً تعليق صادرات التسليح لشرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، وأضاف: "الأفعال تقول أكثر من الكلمات"، مشيراً إلى أن هذا العتاد يُستخدم ضد المتظاهرين.

وطالب وونغ ألمانيا بتعليق المحادثات حول العلاقات التجارية مع الصين وهونغ كونغ، حتى توضع قضايا حقوق الإنسان على جدول الأعمال، مشيراً إلى ضرورة دراسة فرض عقوبات أيضاً. ما وراء احتجاج الصين على المانيا Advertisements