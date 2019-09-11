بلومبيرغ: لقاء متوقع بين ترامب وروحاني في الأمم المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب، ناقش تخفيف العقوبات الشديدة التي يفرضها على إيران منذ العام الماضي، في سبيل زيادة احتمالات لقائه بنظيره الإيراني، حسن روحاني في وقت لاحق من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن اقتراح ترامب دفع مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، الذي أُقيل أمس الثلاثاء، إلى الدخول بسجال حاد مع الرئيس، وفقا لثلاثة مصادر قالت "بلومبرغ" إنها مطلعة.

ونقلت الوكالة أقوال آخرين، بإن السجال حصل خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي، عُقد أول من أمس الإثنين، وأن وزير الخزانة، ستيفن منتشين، شدد على دعهم للفكرة كوسيلة لاستئناف المفاوضات مع إيران.

وكان ترامب قد أقال أمس، بولتون بسبب عدم "الاتفاق مع العديد من اقتراحاته"، و"الخلاف الشديد" حول قضايا عديدة.

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