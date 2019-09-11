صافرات الإنذار تدوي في محيط قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأربعاء، في محيط قطاع غزة المحاصر، وتحديدًا في المنطقة الصناعية جنوبي مدينة عسقلان، بالإضافة إلى المناطق التابعة للمجلس الاستيطاني "حوف أشكلون".

وأوردت تقارير صحافية إسرائيلية أنباء عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، مشيرة إلى أن القذيفتين سقطتا في منطقة مفتوحة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي موقع تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شمالي قطاع غزة المحاصر.

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فيما أفادت التقارير، نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة أسدود، جنوبي البلاد.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأنباء حول إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان والمجلس الاستيطاني "حوف أشكلون"، مضيفًا أن "الأمور قيد الفحص".