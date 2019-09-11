رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات اليورو في انتصار كبير للبرتغال

واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، كتابة التاريخ مع منتخب بلاده البرتغال، ليزيد عددا جديدا من الأرقام الشخصية التاريخية.

وسجل رونالدو 4 أهداف "سوبر هاتريك" في المباراة التي جمعت برازيل أوروبا بليتوانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

كريستيانو رونالدو أصبح الهداف التاريخي لتصفيات بطولات أمم أوروبا بإجمالي 25 هدفا بعدما تخطى الأيرلندي روبي كين صاحب الـ23 هدفا.

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رونالدو بات أول لاعب يسجل سوبر هاتريك للبرتغال في مباراتين تنافسيتين، وذلك أمام أندورا في بتصفيات كأس العالم 2018 وأمام ليتوانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وبشكل عام، فإن رونالدو هو اللاعب الثالث في التاريخ الذي يسجل سوبر هاتريك لمنتخب البرتغال في مباراة تنافسية رسمية، بعد كل من نونو جوميز عام 2000 وأوزيبيو عام 1966.

وعلى مدار تاريخ منتخب البرتغال، سجل المنتخب الأوروبي عدد 24 هاتريك، كان لرونالدو نصيب الأسد منها بـ8 مرات وبنسبة ثلث عدد المرات.

وعزز رونالدو (34 عاما) رقمه الشخصي كهداف تاريخي للمنتخب البرتغالي بعدما رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 93 هدفا.

يذكر أن آخر 12 هدفا سجلها منتخب البرتغال في مبارياته المختلفة، سجل منها رونالدو 8 أهداف بنسبة 66% من إجمالي الأهداف.