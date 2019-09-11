مناظرات الانتخابات التونسية تعري مرشحي الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية و24 مرشحا يتنافسون على الفوز بثقة التونسيين. المناظرات فرصة أمام التونسيين لاختيار ممثلهم نحو مشروع الدولة المدنية ولفظ مرشحي حركة النهضة ذراع تنظيم الإخوان في تونس. تقول عهد الجمعاوي خبيرة في الاتصال السياسي إن مرشحي تنظيم الإخوان للانتخابات التونسية يحملون أفكارا رجعية. فيما ذكرت منى الفرشيشي رئيس ائتلاف "من أجل تأسيس جديد" أن المرشحين للانتخابات التونسية وفقوا شكليا في المناظرات التلفزيونية.

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