بدء مراسم توقيع إعلان المبادئ بين السيادي السوداني والجبهة الثورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت مراسم توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية، الأربعاء، في جوبا.

وكان الجانبان اتفقا على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي والولاة لحين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الجانبين، وفق مصدر بدولة جنوب السودان التي تتولى الوساطة في الملف.

ويشهد مراسم توقيع إعلان المبادئ في القصر الرئاسي بجوبا، بجانب الأطراف المعنية، رئيس الوساطة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والسفراء الدبلوماسيون المعتمدون لدى جوبا.

وكان مصدر برئاسة جنوب السودان أوضح لـ"العين الإخبارية" أن "الاتفاق نص أيضاً على إشراكهم في كل مؤسسات الفترة الانتقالية وتضمين اتفاق السلام مع وثيقة الإعلان الدستوري"، لكن المصادر أكدت أن "وفد المجلس السيادي سيرد على هذا البند لاحقاً".

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وأوضحت المصادر أن رئيس الحركة الشعبية شمال، عبدالعزيز الحلو، تحفظ على العديد من النقاط ووافق على 3 فقط منها.

وأشارت المصار إلى أنه سيتم بدء جولة التفاوض المباشر مع الحركات المسلحة في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتستمر حتى 14 ديسمبر/كانون الأول.

وتابعت المصادر أن "جوبا ستكون مقراً للتفاوض، وأن رئيس جنوب السودان سيقود عملية التفاوض بين الأطراف".