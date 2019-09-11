الان تتابع رئيس وزراء بريطانيا يجدد: سنغادر الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 15 دقيقة - 7:14 م, 11 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حديثه، تأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيغادر بحلول يوم 31 أكتوبر المقبل.

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