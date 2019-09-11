رئيس مجلس نواب الأردن: اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك بعد تصريحات نتانياهو

أعلن رئيس مجلس النواب ​الأردن​ي، ​عاطف الطراونة​ ان "اتفاقية السلام مع ​إسرائيل​ على المحك بعد تصريحات رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، حول نيته ضم غور الأردن وشمال ​البحر الميت​ والمستوطنات"، مؤكداً أن "مجلس النواب "رفض كل التصريحات ​العنصرية​ الصادرة عن قادة الاحتلال".

وأكد أن "التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك"، موضحاً أن "خرق إسرائيل وإمعانها في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية، وتطرف اليمين الذي يمثله نتانياهو سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد تشهده منطقتنا والإقليم".

ولفت إلى ان "مسار السلام لا بد أن يكون شاملا تنعكس مفاهيمه على ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة برمتها"، مؤكدا أن "حديث نتانياهو عن نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه ب​الانتخابات​، إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل المواثيق، وتجذر فكر تطرف وإرهاب ​الدولة​ لدى المحتل وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد".