وزير الخارجية الألماني: إقالة بولتون قد تثمر تقدما في حل الأزمة حول إيران

أعرب وزير الخارجية الألماني، ​هايكو ماس​ عن أمله بـ"أن تسهم إقالة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون ​الأمن​ القومي، ​جون بولتون​، في إنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة حول ​إيران​"، مشيراً إلى أنه "ربما القرار الإداري الأخير الذي تم اتخاذه في ​واشنطن​ يحمل معه إشارة جيدة مفادها أننا سنسير قدما في الطريق".

وكان الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون بأن خدماته لم تعد مطلوبة في ​البيت الأبيض​، مشيراً إلى أنه اختلف بشدة مع العديد من أفكار مستشاره للأمن القومي، متعهدا بأن يعلن اسم خليفة بولتون الأسبوع المقبل.