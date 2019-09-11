أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس عن أمله بـ"أن تسهم إقالة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، في إنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة حول إيران"، مشيراً إلى أنه "ربما القرار الإداري الأخير الذي تم اتخاذه في واشنطن يحمل معه إشارة جيدة مفادها أننا سنسير قدما في الطريق".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه اختلف بشدة مع العديد من أفكار مستشاره للأمن القومي، متعهدا بأن يعلن اسم خليفة بولتون الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: إقالة بولتون قد تثمر تقدما في حل الأزمة حول إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.