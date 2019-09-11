نظم اتحاد ​الحراك المدني​ بالتعاون مع اتحاد بلديات ​المنية​ وبلدية ​دير عمار​ في قاعة المؤتمرات ب​البلدية​ ندوة بعنوان "مخاطر ​المحارق​ والإدارة المتكاملة للنفايات", ولفت رئيس اتحاد بلديات المنية وبلدية دير عمار خالد الدهيبي إلى أن "ملف ​النفايات​ حديث الساعة في كل ​لبنان​ وليس فقط في ​الشمال​، وإنما برزت الأزمة عندنا مؤخرا بعد إقفال مكب عدوة الذي استمر 17 عاما يخدم الأقضية الأربعة إضافة إلى عكار، حينها فقط أدركنا حجم المشكلة ومنذ أربعة أشهر ونصف إلى اليوم تتأزم المشكلة أكثر فأكثر ونحن نعمل الآن على مستوى اتحاد بلديات المنية لحل المشكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندوة في بلدية دير عمار عن الإدارة المتكاملة للنفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.