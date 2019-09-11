أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ أنه "أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​وادي خالد​ – عكار، اللبناني ي.أ لإقدامه بتاريخ التاسع من الحالي على خطف السوري عبد الله محمد خضير بقوة ​السلاح​ في منطقة ​العبودية​ – عكار، وقد تمكنت الدورية المذكورة من تحرير المدعو خضير"، مشيرةً الى أنه "بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف لبناني لإقدامه على خطف مواطن من التابعية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.