كيروز رد على نصر الله: المسؤولية الكبيرة بالأزمة المالية يتحملها حزب الله عبر تمسكه بالسلاح

أعلن النائب السابق ​إيلي كيروز​ ردا على ما ورد في كلمة الأمين العام لـ"​حزب الله​" السيّد ​حسن نصرالله​، في ذكرى ​عاشوراء​، متوقفاً عند نقاط عدّة تستحق ​النقاش​ لما تضمّنته من التباسات جمّة أنه "في تأكيد السيّد نصرالله للشعب الفلسطيني أن "لا خيار لأمتنا سوى ​المقاومة​"، فإننا نسأل: أي أمّة يقصد، هل هي الأمّة ال​لبنان​يّة؟ أم الأمّة العربيّة؟ أم الأمّة الفارسيّة؟ أم أمّة الولي الفقيه و"حزب الله"؟ وهل اللبنانيّون، بتعدّدهم، هم جزء من هذه الأمّة، وما العلاقة بين هذه الأمّة والكينونة اللبنانيّة؟

وفي بيان له، أشار كيروز الى أنه "تحدّث السيّد نصرالله عن تثبيت المعادلات وتعزيز لقوّة الردع وعن الخطوط الحمر، ونسأل: هل فوّض ​اللبنانيون​ "حزب الله" بالعمل العسكري بالنيابة عنهم وعن ​الدولة​؟ إن "حزب الله" يكمل اليوم استيلاءه على حق سيادي اساسي، كما مصادرته لدور الدولة اللبنانيّة في حماية لبنان كما ورد في ​الدستور اللبناني​ وقانون الدفاع الوطني"، مؤكداً أن "السيّد نصرالله يكشف مرّة جديدة عن انتسابه الجذري إلى نظريّة ​ولاية الفقيه​ القائمة على الطاعة الدينيّة والتكليف الشرعي في مجال ال​سياسة​. إنّ هذه النظريّة تتناقض مع لبنان الذي نعرفه بكيانه ودولته وبمجتمعه وميثاقه. كما أنّ هذه النظريّة تمثّل اجتهاداً في الفقه الشيعي بعيداً عن الخط الإصلاحي الذي اعتمده أبرز الأئمة والفقهاء اللبنانيين، من السيّد ​موسى الصدر​ إلى الشيخ ​محمد مهدي شمس الدين​".

ولفت الى انه "تحدّث السيد نصرالله عن الأزمة الماليّة في لبنان، معتبراً أن هناك من يتحمّل المسؤوليّة وهناك من لا يتحملها، وردُّنا أنّ ​الفساد​ مسؤول والهدر مسؤول، غير أنّ المسؤوليّة الكبيرة يتحمّلها "حزب الله" لأن التمسك ب​السلاح​ خارج الدولة واشتراك هذا السلاح في الحروب الإقليميّة والتصرّف بلبنان واقتصاده وسياحته تفرض تداعيات سلبيّة عميقة على النمو الإقتصادي وثقة الدول والمستثمرين في لبنان"، متسائلاً "إلى أين يذهب "حزب الله" بلبنان و​حكومة​ لبنان واللبنانيين و​الشيعة​ في اللحظة الحاسمة؟".