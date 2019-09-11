أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​برج البراجنة​ أوقفت المدعو م.ح لإقدامه على سرقة عدد كبير من الدراجات النارية، وتعاطي ​المخدرات​ وتسهيل ترويجها لصالح الفلسطيني المطلوب ج.م".

ولفتت ​القيادة​ الى أنه "أوقفت دورية في نفس المحلة كلاً من ن.س وي.س لقيامهما بعملية نشل في منطقة ​الطيونة​، بعدما انتشرت صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تنفيذ العملية"، مؤكدةً أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على سرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات وترويجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.