قوى الامن: توقيف عصابة ابتزاز جنسي

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "وردت الى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المعلوماتية وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى من مواطن الى ​القضاء​ المختص، ضد مجهولة تواصلت معه عبر ​الواتساب​، واستدرجته من اجل الحصول على صور ومقاطع فيديو حميمة، وارسلتها الى شخص آخر حاول ابتزازه وهدده بنشرها أو الحصول على حوالي 25000 ​دولار​ ونتيجة المتابعة من قبل هذا المكتب، تبين ان المدعي وقع ضحية عصابة تضم 3 اشخاص وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم وأودع الموقوفون القضاء المختص بناء على اشارته".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات".