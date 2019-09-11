فرعية اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانون حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 293/2014 حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من ​العنف الأسري​ خلال جلستها درس المادة 3 من الاقتراح المذكور، وهي المادة المتضمنة مجموعة من العقوبات التي يجب أن تنزل بمرتكب العنف الأسري، فاستمعت لهذه الغاية إلى رأي ​وزارة العدل​ كما إلى رأي نقابتي المحامين واطلعت على القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون العقوبات، وخصوصا الفصل المتعلق بجرائم ​الاتجار بالبشر​.

وبعد المناقشة والتداول، أقرت مجموعة من التعديلات على النص الحالي، وأبقت على بعض الفقرات، وأرجأت ما تبقى منها لمزيد من الدرس على أن تبت بها في الجلسة التالية.