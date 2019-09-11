استقبل وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ وفدا من "الجامعة الحديثة للادارة و​العلوم​" برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور حاتم علامي وتم التطرق الى تعزيز المفاهيم الصحية. واطلع الوفد على خطط الوزارة وتطلعات قيومجيان إلى تفعيل عمل الوزارة ومواجهة الصعوبات الراهنة، عارضا "دور الجامعة وقيمها التي يشكل العمل الاجتماعي أساسا لتطور دورها وإنجازاتها". وتم التداول في فرص التعاون مع الوزارة ورعاية الوزير للنشاطات المتصلة بمهامها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان بحث مع وفد من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم في تعزيز المفاهيم الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.