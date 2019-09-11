استقبل وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان وفدا من "الجامعة الحديثة للادارة والعلوم" برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور حاتم علامي وتم التطرق الى تعزيز المفاهيم الصحية.
واطلع الوفد على خطط الوزارة وتطلعات قيومجيان إلى تفعيل عمل الوزارة ومواجهة الصعوبات الراهنة، عارضا "دور الجامعة وقيمها التي يشكل العمل الاجتماعي أساسا لتطور دورها وإنجازاتها".
وتم التداول في فرص التعاون مع الوزارة ورعاية الوزير للنشاطات المتصلة بمهامها.
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان بحث مع وفد من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم في تعزيز المفاهيم الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.