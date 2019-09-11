السنيورة عرض مع كوبيتش الاوضاع والعلاقات مع الامم المتحدة

استقبل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش وتم استعراض الأوضاع من مختلف جوانبها والعلاقات الثنائية مع ​الأمم المتحدة​.

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