قوى الامن عممت صورة المفقودة ليال الحسين

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ صورة المفقودة ليال الحسين من مواليد عام 1999، لبنانية الجنسية والتي غادرت منزل ذويها إلى جهة مجهولة بتاريخ 9/9/2019 ولم تَعُد حتى تاريخه، طالبةً من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة ​برج البراجنة​ على الرقم 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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