دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ميركل: سنقوم بدورنا لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا

برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني "هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها".

وأضافت "إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)