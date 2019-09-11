الصين تعفي مجموعة سلع أمريكية من رسوم جمركية انتقامية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تعفي مجموعة سلع أمريكية من رسوم جمركية انتقاميةالصين تعفي مجموعة سلع أمريكية من رسوم جمركية انتقامية

أعلنت الصين اليوم عن استثناء 16 نوعا من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين حربا تجارية شرسة مع واشنطن.

وذكرت وزارة المالية الصينية في بيان، أن القائمة تشمل سلعا مختلفة، بما في ذلك علف الحيوانات وبعض زيوت التشحيم.

وأشارت إلى أن الإعفاء سيبدأ سريانه اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري، وحتى 16 سبتمبر 2020.

وقالت الوزارة إن السلع الواردة في قائمتي الإعفاءات الجمركية المنشورة على موقعها لن تخضع للرسوم الإضافية التي تفرضها الصين على سلع أمريكية.

المصدر: "نوفوستي"