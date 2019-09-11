دبي (رويترز) - انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة يوم الأربعاء لفرضها عقوبات جديدة على بلاده على الرغم من رحيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي وصفه بأنه "أكبر داعية للحرب".
وكتب ظريف على تويتر "بينما كان العالم... يتنفس الصعداء للإطاحة برجل الفريق باء في البيت الأبيض، أعلنت (واشنطن) فرض المزيد من (عقوبات) الإرهاب الاقتصادي على طهران".
وأضاف "التعطش للحرب والضغوط القصوى ينبغي أن تزول مع غياب أكبر داعية للحرب (بولتون)".
ودأب ظريف على القول إن "الفريق باء"، والذي يضم بولتون، قد يدفع الرئيس الأمريكي للدخول في صراع مع طهران.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف على تويتر: تعطش أمريكا للحرب ينبغي أن يزول مع رحيل بولتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.