دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ظريف على تويتر: تعطش أمريكا للحرب ينبغي أن يزول مع رحيل بولتون

دبي (رويترز) - انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة يوم الأربعاء لفرضها عقوبات جديدة على بلاده على الرغم من رحيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي وصفه بأنه "أكبر داعية للحرب".

وكتب ظريف على تويتر "بينما كان العالم... يتنفس الصعداء للإطاحة برجل الفريق باء في البيت الأبيض، أعلنت (واشنطن) فرض المزيد من (عقوبات) الإرهاب الاقتصادي على طهران".

وأضاف "التعطش للحرب والضغوط القصوى ينبغي أن تزول مع غياب أكبر داعية للحرب (بولتون)".

ودأب ظريف على القول إن "الفريق باء"، والذي يضم بولتون، قد يدفع الرئيس الأمريكي للدخول في صراع مع طهران.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)