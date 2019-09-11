بعد 11 يوما من ضمه.. حرس الحدود المصري يفسخ تعاقده مع كشاني

أقدم نادي حرس الحدود المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على فسخ عقده مع المهاجم المغربي بدر كشاني، وذلك بعد 11 يوما من التعاقد معه.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن إقدام حرس الحدود على الانفصال عن كشاني، يعود إلى أسباب فنية، لعدم اقتناع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب طارق العشري بإمكانات اللاعب.

وأضافت التقارير ذاتها أن بدر كشاني، البالغ من العمر 29 سنة، بعد خضوعه لفترة اختبار مع فريقه الجديد، قرر العشري عدم تفعيل عقده، الذي تم فسخه بالتراضي.

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ولم يُشرك حرس الحدود كشاني في البطولة الودية، التي خاضها الأسبوع الماضي، رفقة أندية أسوان، والجونة، ومصر المقاصة.

وكان الفريق المصري قد أعلن تعاقده مع كشاني، لمدة موسمين، قبل 11 يوما، في صفقة انتقال حر، ليقرر اليوم، فسخ تعاقده مع اللاعب السابق لحسنية أكادير.

وسبق لكشاني الدفاع عن ألوان مجموعة من الأندية في البطولة الاحترافية، على غرار الفتح الرباطي، والرجاء الرياضي، واتحاد طنجة، كما خاض تجربة احترافية في نادي العروبة الإماراتي.