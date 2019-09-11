لمدة ثلاثة أيام.. الدار البيضاء بدون عمال نظافة ابتداء من الغد

قرر عمال النظافة في الدارالبيضاء خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وذلك، أيام 12 و13 و14 من الشهر الجاري.

وأكد عبد اللطيف زاهيدي، الكاتب العام للجماعات المحلية، في جهة الدارالبيضاء سطات، في حديثه مع “اليوم24″، أن عمال النظافة في شركتي ”افيردا”، و”ديريشبورغ”‘، لايزالون مصرين على الإضراب.

وكان المكتب النقابي الموحد لعمال النظافة في جهة الدارالبيضاء، التابع للمكتب الجهوي للجماعات المحلية، والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعا عمال النظافة في العاصمة الاقتصادية، إلى خوض إضراب لثلاثة أيام، وذلك “بعد تماطل الجهات المسؤولة في جماعة الدارالبيضاء، وعدم الاستجابة إلى مطالبهم العادلة، والمشروعة، ولنقط الملف المطلبي في شموليته”.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ له، أن هذا الاعتصام المصحوب بإضراب جاء لتنفيذ مجموعة من مطالب المجلس النقابي لعمال النظافة في جماعة الدارالبيضاء، والعمال الجماعيين الموضوعيين رهن إدارتي شركتي النظافة، والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المتمثلة في “حوار جدي ومسؤول يصون كرامة عامل النظافة، ويحسن أوضاعه المادية، والاجتماعية”.

ويطالب عمال شركتي النظافة ”افيردا”، و”ديريشبورغ” في الدارالبيضا، بـ”إرجاع العمال المطرودين لأسباب نقابية، وتحسين الأوضاع المادية، والاجتماعية، والزيادة في الأجور والمنح لجميع فئات عمال النظافة في جماعة الدارالبيضاء، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات وحقوق شغيلة القطاع”.