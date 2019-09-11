بحضور سفير النرويج.. انطلاق المحاكمة الاستئنافية لخلية “شمهروش”

انطلقت قبل قليل، بحضور سفير النرويج، أطوار الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، في مرحلتها الإستئنافية وهي المحاكمة التي يتابع فيها 24 شخصا بينهم مواطن سويسري.

وينتظر ان تعرف جلسات المحاكمة ورود تفاصيل جديدة في الملف وعودة النقاش حول التعويضات التي يطالب دفاع الضحيتين الدولة بأداءها لأسرهن باعتبار التقصير في مسؤولياتها تأمين سلامة السائخين.

وكانت هيئة الحكم في الطور الابتدائي قد قضت بالحكم بالإعدام على المنفذين الثلاثة للجريمة الإرهابية، وهم عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، كما قضت بالسجن المؤبد لعبد الرحمان خيالي، والذي كان قد تراجع في آخر لحظة عن المشاركة في تنفيذ الجريمة.

وفي ذات السياق، جاءت تفاصيل الحكم على باقي المتهمين في هذه القضية بالحكم بثلاثين سنة سجنا على ثلاثة متهمين، و 25 سنة سجنا على أربعة متهمين، وعشرين سنة سجنا على أربعة متهمين، و18 سنة سجنا على سجين واحد، و15 سنة سجنا على أربعة متهمين، و12 سنة سجنا على سجين واحد وثمان سنوات على سجين واحد،وست سنوات لسجين واحد، وخمس سنوات لسجين واحد.