كفر مندا: إصابة طفل سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بإصابة وصفت بالـ"متوسطة"، مساء اليوم، الأربعاء، من جراء سقوطه من علو داخل منزله في قرية كفر مندا.

وفي التفاصيل، جاء أن الطفل سقط عن ارتفاع يقدر بنحو المترين، ما أدى إلى إصابته بإصابات في منطقة القسم السفلي من جسده.

ووصل إلى المكان طاقم طبي قدم الإسعافات الأولية للطفل قبل أن ينقل إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

ولفتت المصادر الطبية إلى أن الطفل كان في حالة إدراك ولم يغب عن الوعي، فيما قُدرت إصابته بالمتوسطة.