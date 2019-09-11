القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بإصابة وصفت بالـ"متوسطة"، مساء اليوم، الأربعاء، من جراء سقوطه من علو داخل منزله في قرية كفر مندا.
وفي التفاصيل، جاء أن الطفل سقط عن ارتفاع يقدر بنحو المترين، ما أدى إلى إصابته بإصابات في منطقة القسم السفلي من جسده.
ووصل إلى المكان طاقم طبي قدم الإسعافات الأولية للطفل قبل أن ينقل إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.
ولفتت المصادر الطبية إلى أن الطفل كان في حالة إدراك ولم يغب عن الوعي، فيما قُدرت إصابته بالمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كفر مندا: إصابة طفل سقط من علو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.