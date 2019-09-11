لاجئون فلسطينيون يطالبون بفتح باب الهجرة من لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم مئات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، اعتصاما في ساحة الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، مطالبين بفتح باب الهجرة أمامهم.

ورفع المعتصمون أعلام فلسطين إلى جانب أعلام كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، مطالبين بالهجرة من لبنان تحت شعار "اللجوء الإنساني".

وفي وقت سابق، اعتصم شبان لبنانيون أمام السفارة الكندية لدى بيروت، مطالبين بفتح باب الهجرة إلى كندا بعد أن بلغت نسبة البطالة 25 بالمئة، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2018.

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وفي تموز/ يوليو الماضي، بدأت وزارة العمل اللبنانية بتنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين بالبلاد.

وبحسب خطة العمل، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

يشار في هذا السياق إلى أن إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية تدعي أنه في العام 2017 كان يعيش 174,422 لاجئا فلسطينيا في 12 مخيما و 156 تجمعا في محافظات لبنان الخمس.