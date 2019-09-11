حزمة عقوبات جديدة على إيران.. والمبعوث الأميركي: سنطيح بشبكة تهريب النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران، حيث أضافت إلى قائمة العقوبات الأميركية شركات للشحن ولتجارة النفط وعددًا من الناقلات النفطية.
وفرضت أميركا عقوبات على 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيراً إيرانياً سابقاً للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية «أدريان داريا-1» التي كان اسمها «غريس-1»، وتجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها.
وتزامن فرض العقوبات مع إعلان إيران أنها ستقلص التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي ما لم تخفف واشنطن من ضغوطها.
وقالت واشنطن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحزب الله وآخرين.
وفي السياق ذاته، قال براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، إن شركات وسفناً تنقل النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.
وتوعد هوك طهران قائلاً «سنطيح بشبكة تهريب النفط الإيراني».
وأضاف: «نعاقب الحرس الثوري وفيلق القدس بسبب تهديداتهم لإسرائيل، وسنعاقب أي جهة أو دولة تتعامل مع إيران»
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