مكتب عبد المهدي يعلن اعادة افتتاح شارع وزارة الداخلية خلال اسبوع

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن اعادة افتتاح شارع وزارة الداخلية وسط العاصمة بغداد خلال اسبوع. وقال السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "سيتم خلال اسبوع اعادة افتتاح شارع وزارة الداخلية وسط العاصمة". Advertisements وأضاف أنه "سيتم تنظيم الشارع ووضع اشارة مرورية له". يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة رفع سيطرات واعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

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