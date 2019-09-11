العثور على جثة يعتقد انها تعود لضحايا العبارة في الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الأربعاء، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة يعتقد أنها تعود لضحايا العبارة في مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من الغواصين تمكنوا، اليوم، من العثور على جثة شاب اسفل جسر الرابع ضمن مدينة الموصل".
وأضاف أنه "يعتقد ان الجثة تعود لضحايا حادثة العبارة في شهر آذار الماضي".
وكان العشرات من المواطنين قد لقوا مصرعهم غرقا، في (21 آذار 2019) بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل.
وأضاف أنه "يعتقد ان الجثة تعود لضحايا حادثة العبارة في شهر آذار الماضي".
وكان العشرات من المواطنين قد لقوا مصرعهم غرقا، في (21 آذار 2019) بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل.
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