الميناء يضم لاعباً إيرانياً

وقال جهاد الطاهر، المشرف على الكرة بنادي الميناء في تصريحات بحسب موقع "كورة"،: "تم التعاقد مع المدافع الإيراني وفا هخامنشي، لمدة موسم"، مشيراً إلى أنه يعد إضافة مهمة للفريق.

وأوضح "الفريق يعسكر حالياً في بغداد، ووفا انخرط في التدريبات تحت أشراف المدرب الروماني تيتا على أمل أن يكمل الفريق تحضيراته للمباراة الأولى من الدوري؛ حيث سنواجه زاخو في البصرة".