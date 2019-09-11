ترامب: سنرد على أي جهة ستحاول المس بالولايات المتحدة

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، أن بلاده سترد على أي جهة ستحاول المس بها، مشيرا الى رفع الميزانية العسكرية للدفاع.

وقال ترامب في تصريحات صحافية، إنه "لا نسعى للدخول في نزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم".

وأضاف "سنرد على أي جهة ستحاول المس بالولايات المتحدة"، مشيراً الى انه قام "برفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة".