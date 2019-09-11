حمدوك يستهل نشاطه الخارجي بزيارة جوبا الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، غداً الخميس، في أول زيارة خارجية بعد توليه رئاسة الحكومة الانتقالية.



وأوضح وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن حمدوك سيرافقه في هذه الزيارة 4 وزراء، هم: الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والطاقة والتعدين.



وقال صالح، في تصريح، الأربعاء، إن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، إلى جانب الجهود التي تقوم بها جوبا لإحلال السلام في السودان.



وتجرى محادثات سلام بين الحكومة السودانية وحركات المعارضة المسلحة المنضوية تحت تحالف "الجبهة الثورية"، بوساطة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.



وتوصلت الأطراف إلى اتفاق إطاري بمثابة خارطة طريق لمحادثات سلام، أقر الطرفان بأن تكون مدتها شهرين، ومن المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق بجوبا، اليوم الأربعاء.

