مداهمات بولايات ألمانية إثر الاشتباه في شبكة إرهابية تضم سوريين

شنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، حملة مداهمات طالت 16 عقاراً في 3 ولايات شمال ووسط البلاد، ضد شبكة يشتبه في تمويلها الإرهاب تضم سوريين.

وفي بيان نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية، قال الادعاء العام الألماني: "بأمر قضائي، فتشت الشرطة 16 عقاراً في ولايات هامبورج وشليزفيج هولشتاين وميكلنبورج فوربومرن، ضد شبكة إجرامية يشتبه في تمويلها الإرهاب".



وتابع الادعاء العام الألماني: "هذه المداهمات تأتي في إطار التحقيقات في القضية المتهم فيها 11 شخصاً أغلبهم سوريون، وبينهم امرأة واحدة".

ووفق البيان، ألقت الشرطة القبض على شخصين سوريين تبلغ أعمارهما (34 و37 عاما)، وهما من بين الـ11 شخصاً المشتبه بهم في القضية. كما عثرت الشرطة على مبالغ نقدية كبيرة خلال المداهمات.

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ويواجه المشتبه بهم تهم إجراء صفقات مالية غير مشروعة على نحو احترافي، خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ويوليو/تموز 2019، وتهريب كميات كبيرة من الأموال إلى عدة دول.

وأضاف: "يشتبه في حصول المتهمين على عمولات بلغت مئات الآلاف من اليوروهات جراء القيام بعمليات تهريب الأموال"، متابعا: "نحقق أيضا في شبهة تورط الشبكة في التمويل الداعم للإرهاب".

ولا يعرف مصدر الأموال التي جمعتها الشبكة وهربتها للخارج، وفق البيان.

بدورها، نقلت دي فيلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن الادعاء العام يشتبه في تحويل الشبكة الإجرامية مبالغ كبيرة لسوريا، ومن المحتمل لعناصر تنظيم داعش هناك.

ومنذ هجوم برلين، الذي وقع في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، وأوقع 12 قتيلا و48 مصابا، تنشط الاستخبارات والشرطة الألمانية في تتبع العناصر المشتبه في انخراطها أو دعمها لمنظمات إرهابية، وشن عمليات استباقية لاعتقالهم والحيلولة دون وقوع هجمات جديدة.