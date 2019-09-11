انت الان تتابع ترامب يتوعد بأن الهجوم الأميركي على طالبان سيستمر وسيكون "أقوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء من أن ما يصفه بأنه هجوم عسكري أميركي لم يسبق له مثيل على طالبان في أفغانستان سيستمر، بعد خمسة أيام فقط من إلغاء محادثات السلام مع هذه الحركة.
وقال ترامب في حفل بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، إن القوات الأميركية "ضربت خلال الأيام الأربعة الماضية (...) عدونا بصورة أقوى مما تعرضوا له من قبل وستستمر في ذلك". وقال إن الأمر بشن الهجوم صدر بعد أن ألغى محادثات السلام السرية مع طالبان في نهاية الأسبوع ردا على هجوم أسفر عن مقتل جندي أميركي الأسبوع الماضي.
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