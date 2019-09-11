الان تتابع عاجل.. الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا report this ad

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.