عبداللطيف الزياني: نستنكر تصريحات نتانياهو بشأن ضم أراض من الضفة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

عبداللطيف الزياني

كتب متابعات _ الخليج 365

استنكر عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو.

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ويأتي ذلك بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، واصفاً إياها بأنها "تصريحات استفزازية خطيرة وعدوانية، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية".

وقال الزياني في بيان أورده الموقع الرسمي للمجلس، إن "الضفة الغربية المحتلة من قبل اسرائيل منذ عام 1967 هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، مستنكراً الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سلطة الاحتلال الاسرائيلي في مصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.

ودعا الزياني إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.