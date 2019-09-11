شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم أراضي فلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الإمارات) عبرت الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات. واعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الاعلان الإسرائيلي تصعيداً خطيراً ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.



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