شكرا لقرائتكم خبر عن دعم عربي لخطة السلام الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) جدد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التى قدمها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، فى مجلس الأمن فى العشرين من فبراير الماضى، وضرورة دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر، والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر فى الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلى سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطينى. وأكد المجلس فى ختام أعمال الدورة العادية 152 على مستوى وزراء الخارجية، اليوم (الأربعاء) والتى عقدت فى القاهرة، على رفض أى صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية، مشدداً على رفض أى ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطينى وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

جدد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التى قدمها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، فى مجلس الأمن فى العشرين من فبراير الماضى، وضرورة دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر، والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر فى الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلى سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطينى. وأكد المجلس فى ختام أعمال الدورة العادية 152 على مستوى وزراء الخارجية، اليوم (الأربعاء) والتى عقدت فى القاهرة، على رفض أى صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية، مشدداً على رفض أى ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطينى وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.