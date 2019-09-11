شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز ثلاثة أستراليين في إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إيران) ذكرت الحكومة الأسترالية اليوم (الأربعاء) أن ثلاثة من مواطنيها احتجزوا في إيران، مضيفة أنها تقدم مساعدة لأسرهم دون ذكر المزيد من التفاصيل. وجاء البيان المقتضب لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، أن امرأتين يحملان الجنسيتين الأسترالية والبريطانية وصديق إحداهما احتجزوا في إيران.

ذكرت الحكومة الأسترالية اليوم (الأربعاء) أن ثلاثة من مواطنيها احتجزوا في إيران، مضيفة أنها تقدم مساعدة لأسرهم دون ذكر المزيد من التفاصيل. وجاء البيان المقتضب لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، أن امرأتين يحملان الجنسيتين الأسترالية والبريطانية وصديق إحداهما احتجزوا في إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز ثلاثة أستراليين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.