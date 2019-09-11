ترامب: لا نسعى للدخول بنزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرضنا لأي هجوم

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في كلمة له بمناسبة إحياء ذكرى هجمات 11 أيلول "إننا سنرد على أي جهة ستحاول المس ب​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى "إنني قمت برفع الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة"، لافتاً إلى "إننا لا نسعى للدخول في نزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم".

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