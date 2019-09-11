الخارجية التركية دعت المجتمع الدولي للرد على خطة نتانياهو: خطة وقحة

دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى "الرد على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ضم أراض واسعة في الضفة الغربية"، معتبرة أن "هذه النية انتهاك وقح وغير مقبول للقوانين الدولية".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن نتانياهو في مؤتمر صحافي، أنّه في حال انتخابه في الانتخابات المقرّرة في 17 أيلول الحالي، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
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