الخارجية التركية دعت المجتمع الدولي للرد على خطة نتانياهو: خطة وقحة

دعت ​وزارة الخارجية التركية​ ​المجتمع الدولي​ إلى "الرد على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، ضم أراض واسعة في ​الضفة الغربية​"، معتبرة أن "هذه النية انتهاك وقح وغير مقبول للقوانين الدولية".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن نتانياهو في ​مؤتمر​ صحافي، أنّه في حال انتخابه في ​الانتخابات​ المقرّرة في 17 أيلول الحالي، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​.