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ميركل: سنواصل العمل على إيجاد حلول لتفادي التصعيد مع إيران

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لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ إلى ان "​أوروبا​ قررت الالتزام ب​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​، وستحاول إيجاد حلول لتفادي التصعيد"، مشيرةً إلى أن "خطوة بخطوة، سنظل نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي تصعيد التوتر في جزء حساس من ​العالم​، هذه هي وظيفتنا".

وأكدت "أنها ستعمل حتى اليوم الأخير لضمان خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ على نحو منظم"، مشيرةً إلى أنه "لدينا كل الفرص للقيام بذلك بطريقة منظمة و​ألمانيا​ ستظل مستعدة ل​بريكست​ بدون اتفاق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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