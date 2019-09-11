ميركل: سنواصل العمل على إيجاد حلول لتفادي التصعيد مع إيران

لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ إلى ان "​أوروبا​ قررت الالتزام ب​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​، وستحاول إيجاد حلول لتفادي التصعيد"، مشيرةً إلى أن "خطوة بخطوة، سنظل نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي تصعيد التوتر في جزء حساس من ​العالم​، هذه هي وظيفتنا".

وأكدت "أنها ستعمل حتى اليوم الأخير لضمان خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ على نحو منظم"، مشيرةً إلى أنه "لدينا كل الفرص للقيام بذلك بطريقة منظمة و​ألمانيا​ ستظل مستعدة ل​بريكست​ بدون اتفاق".