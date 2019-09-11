ميركل: سنواصل العمل على إيجاد حلول لتفادي التصعيد مع إيران

لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ان "أوروبا قررت الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، وستحاول إيجاد حلول لتفادي التصعيد"، مشيرةً إلى أن "خطوة بخطوة، سنظل نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي تصعيد التوتر في جزء حساس من العالم، هذه هي وظيفتنا".
وأكدت "أنها ستعمل حتى اليوم الأخير لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو منظم"، مشيرةً إلى أنه "لدينا كل الفرص للقيام بذلك بطريقة منظمة وألمانيا ستظل مستعدة لبريكست بدون اتفاق".
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