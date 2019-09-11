وزير الخارجية الإماراتي حذر نتانياهو من تصعيد خطير في المنطقة

حذر وزير الخارجية ​الإمارات​ي، عبد الله بن زايد آل نهيان من "تصعيد خطير للوضع في المنطقة بسبب خطة رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، ضم أراض واسعة من ​الضفة الغربية​ إلى إسرائيل حال فوزه في ​الانتخابات​"، مشيراً إلى أن "إعلان نتانياهو يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها ​المجتمع الدولي​ للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وأكد أن "هذا الإعلان الانتخابي وغير المسؤول يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية وعبر عقود طويلة لإيجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية مؤكدا على مركزيتها للعرب والمسلمين"، مشيراً إلى "ترحيب ​الامارات​ بدعوة ​السعودية​ إلى عقد اجتماع طارئ ل​منظمة التعاون الإسلامي​ لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة، مؤكدا "الاستجابة الفورية من الإمارات لهذه المبادرة".