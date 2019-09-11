ريفي: بعد كلام نصرالله سقطت كل الأقنعة

لفت وزير العدل السابق ​اللواء​ ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "عندما كنا نقول أن ​لبنان​ بات تحت وصاية ​إيران​ كنا نتهم بالمبالغة، بعد كلام الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ ووعده الصادق بالتبعية لإيران والإستعداد لتوريط لبنان للدفاع عن نظام الملالي، سقطت كل الأقنعة، لبنان أسير ولا يمكنه أن ينهض إقتصاديا، دوره مغيب ويجب تحريره، والصمت الرسمي تواطؤ مخجل".

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