رد المكتب الاعلامي لعضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ على ما نشرته هيئة "​التيار الوطني الحر​" في منطقة جبيل عن مشروع تأهيل طريق جبيل - ​عنايا​ - مشمش - جاج.

وأوضح المكتب في بيان له أنه "ردّاً على ممتهني التضليل: الحقيقة بالصوت والصورة، وعدنا سعينا وحققنا الوعد، ​الشمس​ ساطعة، والحقيقة مفادها أن هذا المشروع غير مرتبط اطلاقا بمشروع ​طريق القديسين​. (الذي سيكون لدينا كلام آخر عنه "كل شي بوقتو")، بل هو مشروع سعينا الى تحقيقه مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمشاركة التقنية ل​وزارة الاشغال​ وصولا الى ​منظمة العمل الدولية​ (ILO).و"اللي استحوا ماتوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحواط رد على هيئة الوطني الحر في جبيل: اللي استحوا ماتوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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